sonyazhytkova .16 февраля, 2024 5

Творці серіалу поділилися деталями третього сезону після захоплюючої прем'єри, розкривши несподівану розв'язку першого епізоду та натякнувши на можливе повернення духа, що покинув світ.

У заключному епізоді другого сезону Сем (Роуз МакАйвер) та Джей (Уткарш Амбудкар) сиділи замкненими у своєму автомобілі, коли раптом помітили яскраве світло, що, схоже, вказувало на перехід одного з персонажів у інший світ. Хоча є припущення, що це може стосуватися менш важливих героїв або навіть бути просто непорозумінням, розв'язка у прем'єрі третього сезону виявилася вагомою.

Розмовляючи з TVLine про прем'єру третього сезону "Привидів", творці Джо Порт і Джо Вайсмен висловились про те, чи дійсно пішла Флауер, яку зіграла Шейла Карраско, відсутня в першому епізоді комедії на CBS. Вони наголосили, що це не означає її остаточного прощання з шоу, підкресливши можливість повернення персонажа в майбутньому. Перед прем'єрою виникли спекуляції стосовно подальшого розвитку подій, але відзначили, що вирішальний момент вже відбувся у першій серії нової частини.

Торфінн (Деван Чендлер Лонг), який має почуття до Флауер, повинен опрацювати її втрату. Те ж саме стосується і Сем, яка розуміє, що вона не готова, до прощання з душами, з якими спілкується. Карраско, яка, за повідомленнями, отримала збільшення зарплатні, може продовжувати з'являтися у певній формі. Проте, серіал наразі підкреслює тему переходу і завершення, відмовившись від одного з головних персонажів, що може натякати на печальний фінал, де більшість привидів покинули фізичний світ.

Джерело: Screenrant