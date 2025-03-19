sonyazhytkova .19 марта, 2025 1

На екрани вийшов тизер фінальної серії "Розриву", і він лише підсилює одне з найбільших питань шоу: що ж насправді приховує Lumon Industries? Останній епізод обіцяє нарешті розкрити деякі карти, але чи отримаємо ми відповіді на всі наші запитання, чи це лише нові загадки?

Усього за 10 секунд тизер показує козу, що переміщується у візку по білих коридорах відокремленого поверху компанії Lumon Industries. Це все. Звісно, від такого містичного серіалу, як "Розрив", ми не очікували більше деталей, але цей момент ще раз акцентує увагу на одній з найбільших таємниць шоу.

Коза — одна з найбільш загадкових постатей, що породжує безліч теорій серед фанатів. Як саме ця тварина пов’язана з експериментом Джемми? Вже відомо, що "Кімната коз" знаходиться під контролем Відділу Тварин, що Підлягають Догляду, але чому саме кози? Тизер натякає, що ця таємниця має вирішальне значення, і ми сподіваємось, що фінал розкриє більше про справжні цілі Lumon Industries та їх таємничі зв’язки з козами.

Останній епізод сезону триватиме довше звичайного — цілих 76 хвилин, і обіцяє бути сповненим сюрпризів та неочікуваних поворотів.

Хоча третій сезон "Розриву" ще не анонсовано, серіал вже став найбільшим оригінальним проєктом на Apple TV Plus, обігнавши навіть "Теда Лассо". Це дає нам надію на продовження, і ми з нетерпінням чекаємо, що чекає на героїв у майбутньому.

Джерело: Gamesradar