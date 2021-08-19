Как сообщает Deadline, стриминг Netflix заказал продолжение детективной комедии «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.
Оригинал вышел в 2019 году и стал большим зрительским хитом. Сэндлер и Энистон сыграли неуклюжую обывательскую супружескую пару, которая отправляется в отпуск и случайно знакомится с миллиардером, который приглашает их на свою роскошную яхту. На яхте, где также отдыхают родственники и друзья толстосума,
Режиссером первого фильма был Кайл Ньюачек. Сиквел снимет Джереми Гарелик, известный по комедиям «Развод