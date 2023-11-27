sonyazhytkova .27 ноября, 2023 10

Чи втрутився штучний інтелект у створення камео Супермена Ніколаса Кейджа в епопеї "Флеш"?. Актор поділився своїми думками, щодо цього захоплюючого моменту на екрані.

Ніколас Кейдж висловив сумнів щодо можливого використання штучного інтелекту для створення його камео як Супермена у фільмі "Флеш". Актор, який грав роль у героїчній епопеї DC, наголосив, що те, що він побачив на екрані, відрізняється від того, що він робив під час зйомок. У своєму інтерв'ю з Wired, Кейдж висловив здивування та розчарування стосовно остаточного результату свого камео, підкреслюючи, що він дотримувався інструкцій на зйомках, але на екрані побачив щось зовсім інше.

"Ти влучно висловив думку, коли говорив про нашу угоду. Це справді ключовий момент. У нас є угода, взаєморозуміння і контракт, в який ти увійшов, повністю розуміючи обидві сторони і те, в що ми вступаємо.

Я не стверджую, що вони використовували штучний інтелект для створення сцени з Суперменом. Можливо, так і було. Я не впевнений. Можливо, це було просто CGI. Але незалежно від того, що це було, це точно не те, що я виконував на зйомках. Навіть з усією моєю повагою до режисера - Енді Мускьєтті і продюсерки фільму Барбари Мускьєтті, я вважаю їх великими професіоналами, але результат на екрані не відповідає тому, що мені доручили на зйомках".

У "Флеші" Ніколас Кейдж коротко з'явився як Супермен після невдалого фільму "Супермен живе" Тіма Бертона. Використання CGI у цій сцені розчарувало багатьох. Кейдж, називаючи використання штучного інтелекту "нелюдяним", боїться, що його іконічні персонажі можуть оживати без його згоди чи після його смерті.

"Подумаймо про сценарій: якщо я вмираю, і студії вирішують взяти героя зі "Скали" Стенлі Гудспіда, або Кемерона По з "Пристрою звільнення", або Френка Пірса з "Дорожчого за мед", чи Пітера Лоу з "Поцілунку вампіра", чи Ренді з "Долини дівчат", чи Мемфіса Рейнса з "Пропала в 60 секунд", і просто вкинути це в комп'ютер. Потім комп'ютер скаже: "Добре, давайте відкинемо цей сценарій, і розмістимо цей образ тут і дозвольте їм це зробити.

По-перше, я не матиму контролю над тим, як вони використовують мій образ. По-друге, де залишається справжній характер? Я впевнений, що глядачі відчують відсутність пульса в тих очах. Немає пульса в тому голосі. Немає пульса в тому звуці і русі. Це не природне - це робот, і мене це дуже лякає".

Джерело: Мovieweb