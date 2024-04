sonyazhytkova .24 апреля, 2024 2

Студія Neon представила трейлер до анімованого шедевру "Robot Dreams" від режисера Пабло Бержера, який відкриває глядачам неймовірну історію дружби.

Сценарій створили сам Пабло Бержер разом з Сарою Варон, а в образах головних персонажів з'явилися Іван Лабанда, Альберт Тріфоль Сегарра та Рафа Кальво.

За основу сюжету взята графічна новела з аналогічною назвою. Стрічка розповідає істрію милого пса, якого звуть Собака, який живе у Мангеттені і втомився бути самотнім. Одного дня він вирішує створити собі друга у вигляді робота. Їхня неймовірна дружба розквітає і вони стають нерозлучнмим, насолоджуючись атмосферою 1980-х років у Нью-Йорку. Але однієї літньої ночі Собака з великим сумом змушений залишити Робота на пляжі. Чи зможуть вони коли-небудь знову зустрітися?

Анімований фільм був вироблений Бержером разом з Ібоном Кормензаною, Ігнасі Естапе, Сандрою Тапія Діаз та Анхелем Дурандезом, з Жеромом Відалем, Сильві Піалат та Бенуа Квеноном у ролі співвиробників.

"Robot Dreams" також отримав номінацію на премію Оскар-2024 разом з такими стрічками, як "Elemental" від Disney, "Spider Man: Across The Spiderverse" від Sony, "Nimona" від Netflix і "The Boy and the Heron" від Хаяо Міядзакі, який відзначився перемогою.

Стрічка вийде у кінопрокат 31 травня 2024 року.

Джерело: Deadline