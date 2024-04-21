sonyazhytkova .21 апреля, 2024 4

Під час святкування 30-річчя "Кримінального чтиво", актор розкрив причини своєї любові до фільмів Тарантіно.

"Фільми Тарантіно дуже відрізняються тим, що вони орієнтовані на персонажів", - розповів Джексон Асоційованій Пресі 18 квітня. "Коли ти читаєш сценарій Тарантіно, раптом відчуваєш, що тобі буде багато що сказати про те, хто ти є і як ти відчуваєш себе, а не читаєш п'ять сторінок про те, 'ОК, їдь швидко, дивись у цьому напрямку, машина виїжджає на бордюр'".

Він продовжив: "Як персонаж, ти повинен не лише відтворювати роль, але і приносити з собою багато глибоких внутрішніх реалій. Мій театральний досвід допоміг мені зрозуміти цей підхід, який Квентін використовує. Йому це подобається, оскільки він знає, що я звик до інтенсивних виступів, і я ціную цю можливість".

Після роботи над "Кримінальним чтивом" Тарантіно, Джексон знявся в таких фільмах, як "Джекі Браун", "Вбити Білла", "Безславні виродки", "Джанго вiльний", та "Мерзенна вісімка". Джексон також з'явився у стрічці "Справжнє кохання", яку зняв Тоні Скотт у 1993 році за сценарієм Тарантіно.

На цьому тижні Тарантіно скасував свій фільм "Кінокритик", який планувався як його остання робота. У ролі головного героя мав бути Бред Пітт, і зйомки мали розпочатися цього року. У травні 2023 року режисер розкрив, що дія стрічки буде відбуватися в Каліфорнії та розповідати про "хлопця, який був невідомим і колись писав рецензії для порножурналу".

Джерело: Deadline