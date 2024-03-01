sonyazhytkova .1 марта, 2024 12

Серіал продовжено на четвертий сезон перед прем'єрою третього в мережі Starz, у п'ятницю, 1 березня. Зйомки майбутньої частини, заплановані на цю весну в Атланті.

У третьому сезоні продовжиться історія справжніх легенд - братів Деметріуса "Big Meech" Фленорі (Деметріуса Фленорі молодшого) та Террі "Southwest T" Фленорі (Да'Вінчі). Ці два брати стали засновниками однієї з найвпливовіших кримінальних сімей в країні, відомої як Чорна мафія.

За сюжетом, наступної частини, Міч переїжджає до Атланти, сподіваючись розширити імперію BMF на півдні, тоді як Террі залишається в Детройті, не відчуваючи усіх небезпек. Шлюб Чарльза і Люсіл Фленорі на межі краху, а детективи Браянт і Джін опиняються на протилежних боках закону, але мають спільну мету - зупинити BMF. У новому сезоні будудть спеціальні гості, які регулярно зустрічаються з братами Фленорі, додаючи цікавості в їхню історію. "Фанати з нетерпінням чекають нових епізодів BMF", - заявила Кетрін Басбі, президентка Starz.

У серіалі також зіграють Ла Ла Ентоні як "Маркіша", Сідней Мітчелл як "ЛаВанда" і Лейла Д. Прюїтт як "Ніколь Фленорі". Спеціальні гості включають Домініка "Ліл Бейбі" Джонса, який дебютує у акторській грі як "Пейн", Не-Йо як "Родні 'Гріні' Грін", Савіті як "Кія" і Сінтія Бейлі як "Глорія".

Серіал "BMF" виробляється Кертісом "50 Центом" Джексоном через його компанію G-Unit Film and Television, спільно з творцем та виконавчим продюсером Ренді Хаггінсом та виконавчим продюсером Хезер Зулкі. Також шоу включає виконавчих продюсерів Антоні Вілсона та Енн Клеменс. "BMF" співпрацює з Lionsgate Television для Starz.

Джерело: Deadline