sonyazhytkova .4 августа, 2024 10

Американський актор, який нещодавно зіграв головну роль у спортивній драмі "Залізний кіготь", потрапив у лікарню в Іспанії після нещасного випадку на воді.

Інцидент стався у п'ятницю ввечері, коли двоє працівників знайшли Ефрона в басейні вілли на Ібіці та витягли його з води.



Обставини, що призвели до цього випадку, поки що невідомі. Представник актора зазначив, що госпіталізація була проведена як запобіжний захід.

Сьогодні вранці Ефрона вже виписали з лікарні. Актор перебував у Європі у зв'язку з Олімпійськими іграми 2024 в Парижі і був помічений на церемонії відкриття 26 липня.

Джерело: Deadline