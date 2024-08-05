sonyazhytkova .5 августа, 2024 15

Актор вже повернувся у чудову фізичну форму після нещодавньої госпіталізації, яка викликала занепокоєння його шанувальників.

Ефрон запевнив своїх прихильників, що з ним усе гаразд, після короткочасного перебування в лікарні в Іспанії. У неділю він поділився в Instagram Stories фотографією, на якій, без футболки, займається з гантелями на фітнес-м'ячі під літнім сонцем.

"Щасливий і здоровий", - підписав світлину Ефрон. "Дякую за добрі побажання".

У п'ятницю ввечері актора доправили до лікарні після "незначного інциденту під час плавання", як повідомляє TMZ. Представник актора зазначив, що його знайшли у басейні вілли на Ібіці та витягли з води. Причини події залишаються невідомими, але госпіталізація була здійснена в якості "запобіжного заходу", і наступного ранку Ефрон був виписаний.

Проблеми зі здоров'ям виникли під час його європейської подорожі, в рамках якої актор відвідав церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня.

Джерело: Deadline