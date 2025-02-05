sonyazhytkova .5 февраля, 2025 14

Режисером і сценаристом майбутньої комедійної стрічки стане Ніколас Столлер.

У фільмі Зак Ефрон зіграє молодого чоловіка, який тільки що вийшов з в'язниці і захоплює телевізійну студію, звинувачуючи суддю-маніяка (Вілл Феррелл) у рішенні, яке, на його думку, зруйнувало його життя. Ця комедія стане ще одним етапом співпраці Ефрона з Amazon MGM після його участі у фільмі "Рікі Стенікі", що вийшов на Prime Video минулого року.

Нещодавно Ефрон завершив зйомки в трилері "Famous" режисера Джоді Гілла, який досліджує темні сторони слави. Актор грає фаната, що одержимо захоплюється своєю зіркою, а також самого знаменитого актора. Фільм, заснований на бестселері Блейка Крауча, адаптовано Чедом Ходжем. A24 вже придбала права на його розповсюдження в США, відновивши співпрацю з Ефроном після успіху байопіку "Залізний кіготь", що принесло йому міжнародне визнання завдяки емоційній ролі рестлера Кевіна Вон Еріка.

Тим часом, Вілл Феррелл працює над "Щиро запрошуємо вас", де його партнеркою стала Різ Візерспун. Цей фільм наразі очолює рейтинги на Prime Video, демонструючи великий успіх.

Джерело: Deadline