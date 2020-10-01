Анастасия Лях .1 октября, 2020 5

Знаменитый фантастический роман Стивена Кинга получит новую экранизацию, одну из ведущих ролей в которой исполнит Зак Эфрон, сообщает Collider.

Напомним, фильм «Воспламеняющая взглядом» вышел на экраны в 1984 году. Роль девочки с пиротехническими суперспособностями, за которой охотятся правительственные агенты, исполнила маленькая Дрю Бэрримор.

Производством новой версии занимается студия Blumhouse, специализирующаяся на хоррорах. В режиссерском кресле находится Кит Томас, известный по мистическому ужастику 2019 года «Диббук».