sonyazhytkova .11 марта, 2024 8

Галіфіанакіс - останнє велике ім'я, що приєдналося до акторської команди шоу про вбивства на платформі Hulu.

Зірка культового фільму "Похмілля у Вегасі" долучається до акторського складу та виконавчих продюсерів разом із Стівом Мартіном, Мартіном Шортом та Селеною Гомес, а також новими постійними акторами Моллі Шеннон, Евою Лонгорія, Юджином Леві та Меріл Стріп.

Усі нові персонажі мають вирішальне значення у розгортанні складної сюжетної лінії щодо загадкового вбивства каскадера Чарльза-Хейдена Севіджа з серіалу "Браззос", яке сталося під час його повернення на екрани у 2020 році. Президент Групи Телебачення Disney, Крейг Ервіч, розповів у свіжому інтерв'ю для Deadline, що трійця головних героїв серіалу, Чарльз, Олівер та Мейбл, започаткує новий сезон екскурсією до Лос-Анджелеса, після чого повернеться до Арконії у пошуках правди про загадкову загибелль.

Серіал "Only Murders In The Building", який виробляється компанією 20th Television, є найбільш популярним оригінальним комедійним серіалом на платформі Hulu. Він створений та написаний Стівом Мартіном і Джоном Хоффманом, які також є виконавчими продюсерами разом із Мартіном Шортом, Селеною Гомес, Даном Фогельманом і Джесс Розенталь.

Джерело: Deadline