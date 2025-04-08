sonyazhytkova .8 апреля, 2025 4

Prime Video розширює всесвіт культової "Блондинки в законі" — новий серіал "Elle" розповість про шкільні роки харизматичної Ель Вудс. До акторського складу щойно приєдналися зірки "Це ми", "Американської історії жахів" та "Дівчина-ґік".

Зак Лукер (Дівчина-ґік) зіграє Дастіна — однокласника Ель, який не тільки стає її інтелектуальним суперником, а й борцем за справедливість, що не боїться протистояти авторитетам. Джессіка Белкін (Американська історія жахів) з'явиться у ролі Медісон — найкращої подруги головної героїні, а Логан Шроєр (Це ми) зіграє Джоша — двоюрідного брата Медісон і симпатію Ель.

У головній ролі — Лексі Майнтрі, а також у серіалі з’являться Джун Даян Рафаель (мама Ель), Том Еверетт Скотт (тато Ель), Габріель Полікано (Ліз), Джейкоб Московіц (Майлз) та Чендлер Кінні (Кімберлі).

Серіал розповідатиме про шкільні роки Ель Вудс — саме ті події, які зробили з неї впевнену, яскраву та розумну героїню, яку ми вперше побачили у фільмі Блондинка в законі.

Прем’єра "Elle" поки без точної дати, але вже зараз виглядає, що це буде мило, яскраво й з нотками тієї самої "блондинської" харизми, яку ми всі так любимо. Як казала сама Ель Вудс: "Будь собою, якщо можеш бути чудовою!".

Джерело: Deadline