sonyazhytkova .12 июня, 2024 8

Стрічки отримають назву: "Бунтівний місяць - Частина перша: Чаша крові" та "Місяць бунтаря - Частина друга: Прокляття прощення", і будуть доступні на Netflix з 2 серпня.

Оригінальні стрічки мали назви "Бунтівний місяць - Частина перша: Дитя вогню" (вийшла 15 грудня) та "Бунтівний місяць - Частина друга: Та, що лишає шрами" (дебютувала 19 квітня). За даними Netflix, разом вони залучили понад 95 мільйонів глядачів у всьому світі, хоча сам Снайдер в інтерв'ю з Джо Роганом припустив, що першу частину переглянули щонайменше 160 мільйонів осіб.

"Якщо взяти до уваги традиційну модель розповсюдження в кінотеатрах, це б означало, що 160 мільйонів людей купили б квиток за $10. Це ж $1,6 мільярда!", – сказав Снайдер у березні. "Тож більше людей побачили "Бунтівний місяць", ніж "Барбі" в кінотеатрах, чи не так?".

Для режисерських версій будуть додані нові сцени, що збільшать тривалість кожного фільму майже на годину. Оригінальні фільми тривали понад дві години кожен. Відомо, що версії будуть з рейтингом R.

Перша частина з Софією Бутеллою та Джимоном Хонсу розповідає про мирне поселення на віддаленому супутнику, яке опиняється під загрозою тиранічної влади. Незнайомець, що живе серед селян, стає їхньою надією на виживання. Друга частина продовжує історію Кори, зіграної Бутеллою, та інших вцілілих воїнів, які готуються захищати Вельдт, свій новий дім, від нападу Реалму.

Джерело: Deadline