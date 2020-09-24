Анастасия Лях .24 сентября, 2020 2

В октябре стартуют дополнительные съемки режиссерской версии «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер готовит для потокового сервиса HBO Max, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, ранее студия Warner отказалась финансировать досъемки, порекомендовав Снайдеру работать с уже имеющимся материалом. Максимум, на который согласились боссы, — это пригласить актеров для записи дополнительных диалогов.

Теперь же сообщается, что в октябре Генри Кавилл, Бен Аффлек и Галь Гадот вернутся на съемочную площадку и разыграют новые сцены.

Детали измененного сюжета не раскрываются. Известно лишь, что главным злодеем будет Дарксайд, а не Степной волк. Релиз режиссерской версии, которая выйдет в четырех частях, запланирован на первую половину 2021 года.