Оказывается, пребывая на карантине, Зак Снайдер закончил сценарий еще одного продолжения пеплума «300 спартанцев», которым хотел завершить намеченную трилогию, но руководство Warner отклонило проект, пишет The Playlist.
По словам режиссера, у него была предварительная договоренность со студией о реализации проекта. Но в процессе написания история спартанцев плавно превратилась в историю любовных отношений между Александром Македонским и Гефестионом, и этот сюжет не понравился боссам.
Напомним, недавно Warner выпустила четырехчасовую режиссерскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера, чего очень долго делать не хотела, но в конце концов сдалась под прессингом фанатов. После выхода «Лиги» студийное руководство заявило, что в дальнейшем не намерено сотрудничать со Снайдером.
Что касается потенциального проекта о любви между Македонским и Гефестионом, эта история отчасти уже была рассказана в фильме Оливера Стоуна «Александр» 2004 года выпуска, где Македонского сыграл Колин Фаррелл, а Гефестиона — Джаред Лето.