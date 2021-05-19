Анастасия Лях .19 мая, 2021 10

Оказывается, пребывая на карантине, Зак Снайдер закончил сценарий еще одного продолжения пеплума «300 спартанцев», которым хотел завершить намеченную трилогию, но руководство Warner отклонило проект, пишет The Playlist.

По словам режиссера, у него была предварительная договоренность со студией о реализации проекта. Но в процессе написания история спартанцев плавно превратилась в историю любовных отношений между Александром Македонским и Гефестионом, и этот сюжет не понравился боссам.

Напомним, недавно Warner выпустила четырехчасовую режиссерскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера, чего очень долго делать не хотела, но в конце концов сдалась под прессингом фанатов. После выхода «Лиги» студийное руководство заявило, что в дальнейшем не намерено сотрудничать со Снайдером.

Что касается потенциального проекта о любви между Македонским и Гефестионом, эта история отчасти уже была рассказана в фильме Оливера Стоуна «Александр» 2004 года выпуска, где Македонского сыграл Колин Фаррелл, а Гефестиона — Джаред Лето.