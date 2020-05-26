Недавно стало известно, что студия Warner после долгих упрашиваний со стороны дисишных фанатов наконец согласилась выпустить в свет режиссерскую версию «Лиги справедливости» от Зака Снайдера.
Напомним, в свое время Снайдер по личным причинам (в семье режиссера случилась трагедия) не смог закончить работу над картиной, и постпродакшеном занимался Джосс Уидон. После выхода «Лиги справедливости» в прокат дисишные фаны, недовольные результатом, потребовали представить режиссерскую версию Снайдера.
Warner долго отнекивалась, но все же дала добро на выпуск. Правда, версия Зака Снайдера отправится не в кинотеатры, а на потоковый сервис HBO Max.
Теперь же из подкаста
Когда выйдет режиссерская версия, пока не уточняется.