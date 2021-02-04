Зак Снайдер поделился снимком Джокера из «Лиги справедливости»

Анастасия Лях .4 февраля, 2021 9

Режиссер выложил в Твиттер черно-белое фото Джокера в исполнении Джареда Лето, который появится в его версии «Лиги справедливости».

На снимке, на котором актер держит игральную карту с изображением джокера, толком не видно, что это именно Лето. Да и на Джокера из «Отряда самоубийц» персонаж на фото не очень похож, больше смахивает на Джокера из «Темного рыцаря» в исполнении Хита Леджера.

Однако снимок Снайдер подписал словами, обращенными к Дэвиду Эйру, постановщику «Отряда самоубийц»: «Ты создал потрясающего персонажа. Для меня большая честь, что наши киномиры пересеклись».

Напомним, в режиссерской версии «Лиги справедливости», для которой Зак Снайдер не только использовал неиспользованный в прокатной версии материал, но и отснял несколько минут совершенно нового, появятся персонажи, которых не было в варианте Джосса Уидона, а именно суперзлодей Дарксайд, упомянутый Джокер, а также Дефстроук в исполнении Джо Манганьелло.

Фильм, хронометраж которого составит четыре часа, выйдет 18 марта на стриминге HBO Max.