Анастасия Лях .30 декабря, 2021 11

На фото: Концепт-арт к фильму "Мятежная луна"

Режиссер показал, как будет выглядеть его новый фантастический экшен под названием «Мятежная луна».

На первом концепт-арте изображена мрачная неизвестная планета и армия наступающих инопланетных солдат с оружием.

Напомним, сюжет фильма развернется на вымышленной отдаленной планете, где человечество обустраивает колонию. Однако мирной жизни угрожает жестокий диктатор и его смертоносная армия. Тогда люди обращаются за помощью к загадочной воительнице с темным прошлом, которая способна противостоять агрессору и сатрапу.

Воительницу сыграет София Бутелла, известная по фильмам «Мумия», «Экстаз», «Атомная блондинка». Съемки запланированы на первую половину 2022 года. Выход состоится на стриминге Netflix.