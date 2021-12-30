Режиссер показал, как будет выглядеть его новый фантастический экшен под названием «Мятежная луна».
На первом
Напомним, сюжет фильма развернется на вымышленной отдаленной планете, где человечество обустраивает колонию. Однако мирной жизни угрожает жестокий диктатор и его смертоносная армия. Тогда люди обращаются за помощью к загадочной воительнице с темным прошлом, которая способна противостоять агрессору и сатрапу.
Воительницу сыграет София Бутелла, известная по фильмам «Мумия», «Экстаз», «Атомная блондинка». Съемки запланированы на первую половину 2022 года. Выход состоится на стриминге Netflix.