sonyazhytkova .16 ноября, 2024 5

Після завершення роботи над "Rebel Moon" режисер знову об'єднується зі стрімінговим гігантом для створення захоплюючого проєкту, що занурює у світ Лос-Анджелеського відділу поліції.

Фільм, написаний Заком Снайдером та Куртом Джонстадом, переносить глядачів у світ, де елітний підрозділ LAPD щодня стикається з жорстокою реальністю, де закон і мораль часто перетинаються в конфлікті. Снайдер виступає продюсером стрічки разом зі своєю дружиною Деборою Снайдер.

Нещодавно режисер завершив роботу над амбітним науково-фантастичним епосом "Rebel Moon", який вийшов у двох частинах у 2023 та 2024 роках. Попри великий інтерес до прем'єри, обидві частини не змогли повністю виправдати очікування, як з критики, так і з комерційного боку, хоча вони продовжували домінувати у рейтингах переглядів Netflix. Раніше Снайдер також працював над "Army of the Dead", одним з найпопулярніших оригінальних фільмів на платформі.

Джерело: Deadline