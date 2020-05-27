Зак Снайдер представил нового злодея «Лиги справедливости»

Анастасия Лях .27 мая, 2020 2

Как мы уже писали, Зак Снайдер получил поддержку Warner в намерении выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости». На днях в Твиттере постановщик поделился изображением суперзлодея Дарксайда, который появится в его версии фильма.

Напомним, в «Лиге справедливости», которая вышла в 2017 году и работу над которой заканчивал режиссер Джосс Уидон, сменивший на посту ушедшего из проекта по семейным причинам Снайдера, главным антагонистом был Степпенвулф (Степной волк), который по комиксам является ближайшим помощником Дарксайда.

Пост с изображением злодея Снайдер подписал словами «He’s coming… to HBO Max» («Он идет… на HBO Max»).

Напомним, что режиссерская версия «Лиги справедливости» от Зака Снайдера не попадет в кинотеатры, а отправится на потоковый сервис HBO Max. Ее релиз намечен на 2021 год, но точной даты выхода пока нет.

На днях стало известно, что руководство Warner отказалось профинансировать съемки дополнительных сцен, так что Снайдеру придется обойтись уже отснятым материалом. Работа над режиссерской версией обойдется примерно в 30 миллионов долларов.