sonyazhytkova .19 апреля, 2024 13

У своєму виступі на подкасті Happy Sad Confused режисер зізнався, що обговорював роль заклятого ворога Супермена з культовим актором.

Згідно з висловленням Снайдера, Ді Капріо проявив великий інтерес до ролі і запропонував низку цікавих концепцій, серед яких була ідея можливого зіткнення між Суперменом і командою Ліги Справедливості.

"Я думаю, в кінці кінців, він сказав: 'ну, я не знаю'. Але він був дуже розумним стосовно матеріалу і характеру персонажа", - зазначив режисер. Він також підкреслив, що актор мав багато цікавих ідей, які вони обговорили під час зустрічі, включаючи його пропозицію щодо конфлікту між Суперменом та Лігою Справедливості.

Крім того, Снайдер також визнає, що обговорював роль з Адамом Драйвером, пропонуючи йому роль хитрого мільярдера. В 2022 році Джош Бролін також зізнався у тому ж подкасті, що майже отримав роль Бетмена у супергеройських фільмах Снайдера, але йому довелося відмовитися на користь Бена Аффлека.

Джерело: Deadline