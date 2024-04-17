sonyazhytkova .17 апреля, 2024 8

Режисер стверджує, що майбутнє "Бунтівного Місяця: Частина Третя" залежить, тільки, від підтримки глядачів.

Франшиза "Бунтівний Місяць" відома як довгоочікуваний проєкт Зака Снайдера, починаючи з першої частини, "Бунтівний Місяць - Частина Перша: Дитя Вогню", у 2023 році. Тепер, після виходу другої частини, "Бунтівний Місяць - Частини Другої: Та, хто дарує шрами", на Netflix 19 квітня, шанувальники режисера сподіваються на продовження. Нещодавно Снайдер розкрив умову, за якої Netflix згодиться на третій фільм у серії, і вона вражає своєю простотою.

Під час своєї останньої розмови з Collider, режисера запитали про можливість продовження франшизи після другої частини. У своїй відповіді він зазначив, що все, що потрібно - це просте підтвердження у формі піднятого вгору великого пальця.

У той же час, він розповів The Playlist:

"Ми активно працюємо над сценарієм для 'Частини Третьої' уже протягом певного часу і точно знаємо, якого курсу ми дотримуємося. З великим нетерпінням очікуємо можливості зняти ще кілька фільмів у серії 'Бунтівного Місяця'. Це було б цікаво та захопливо".

Окрім рейтингу глядацьких вподобань, Netflix повинен враховувати й інші чинники при розгляді можливості випуску третього фільму. Загальна кількість переглядів є важливим показником, еквівалентом стрімінгових доходів від касових зборів. Наприклад, "Бунтівного Місяця - Частина Перша" зібрала понад 34 мільйони переглядів протягом першого тижня на Netflix. Зак Снайдер відзначив, що стрічка залучила більше глядачів, ніж "Барбі". Таким чином, кількість переглядів другої частини ймовірно також повинна відповідати або перевищувати цей показник, щоб Netflix розглянув можливість виробництва третього фільму.

Джерело: Мovieweb