sonyazhytkova .22 апреля, 2024 13

Режисер поділився своїми враженнями від перезапуску DCU від Ганна та Пітера Сафрана і відзначив, що відчуває "певний захват" щодо майбутніх подій.

Зак Снайдер, який вже зняв два фільми для DCEU, розповів журналу CBR, що він відчуває себе "досить відкритою книгою" щодо нового кінематографічного універсуму.

"Я відчуваю, що, знаєте, якщо герої будуть отримувати повагу і будуть відображені відповідно до міфологічних концепцій, то я зацікавлений, я готовий," - висловив свою думку Снайдер. "Давайте подивимося, як все складеться. Я дійсно відчуваю захоплення... Ми незабаром матимемо можливість побачити нову інтерпретацію Супермена, тому залишається тільки чекати, щоб побачити, як все вийде".

Як натякнув Снайдер, Супермен у виконанні Девіда Коренсвета відправиться до кінотеатрів наступного липня. Нещодавно фанати вже мали змогу побачити оновлений костюм і логотип Супермена як маленький огляд того, що нас чекає. Це буде перший фільм у рамках DCU Розділу Першого: Боги та Монстри. Початок цього етапу, який включає п'ять фільмів і п'ять шоу, відбудеться з анімованої серії "Max Creature Commandos", що вийде пізніше цього року.

У своєму повідомленні на Threads, Джеймс Ганн розповів, що Снайдер виявив "надзвичайну підтримку", коли його запитали, чи він бачив його коментарі.

"Хоча я не бачив цього особисто, але я вже мав цю інформацію, оскільки він написав мені. Він проявляв надзвичайну підтримку протягом усього процесу", - написав Ганн.

Новий фільм Снайдера "Rebel Moon - Частина Друга: Та що лишає шрами" вже доступний на Netflix.

Джерело: Gamesradar