Зак Снайдер все-таки выпустит собственную «Лигу справедливости»

Анастасия Лях .21 мая, 2020 2

Фанаты достучались. Студия Warner таки согласилась выпустить альтернативную «Лигу справедливости» от Зака Снайдера, так называемую режиссерскую версию.

Напомним, фильм «Лига справедливости» вышел в прокат в 2017 году и вызвал волну негодования со стороны дисишных фанатов и фанатов стиля Зака Снайдера в частности. Дело в том, что во время производства Снайдер вынужден был покинуть проект по семейным обстоятельствам, и постпродакшеном занимался режиссер Джосс Уидон, существенно отредактировавший материал предшественника.

Когда же фильм зрителям не понравился, они целиком возложили вину на Уидона и посредством обращений, писем и петиций требовали от руководства Warner выпустить оригинальную версию Зака Снайдера.

Сперва говорилось, что такая версия действительно выйдет, затем — что не выйдет, после — что точно не выйдет. И вот теперь Warner таки представит «Лигу справедливости» от Зака Снайдера. Правда, попадет она не в кинотеатры, а на потоковый сервис HBO Max, и произойдет это аж в 2021 году.