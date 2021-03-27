Анастасия Лях .27 марта, 2021 2

Как оказалось, из проекта «Лига справедливости» Снайдер ушел не только из-за семейных обстоятельств, но также из-за конфликта с руководством Warner.

Напомним, после ухода Снайдера работу над фильмом продолжил Джосс Уидон. В итоге картина не была встречена тепло ни критиками, ни зрителями, а дисишные фанаты и вовсе забукали ленту и потребовали предъявить оригинал Зака Снайдера. Несколько лет спустя Warner таки сдалась и выпустила режиссерскую версию, так называемый «Снайдеркат», четырехчасовой вариант с невошедшим в прокатный и свежим материалом. «Лига справедливости Зака Снайдера» получила от критиков более высокие оценки, чем версия Джосса Уидона.

В интервью изданию SFX Снайдер рассказал, что после того, как провалился «Бэтмен против Супермен» Warner уже не хотела с ним работать. Студия хотела сделать «Лигу» легкой и смешной, как марвеловские «Мстители», тогда как Снайдер настаивал на мрачной и серьезной концепции. «Они ненавидели „Бэтмена против Супермена“ и давили на меня», — говорит Снайдер. Собственно, так и возник Уидон, который кардинально изменил тональность «Лиги справедливости» в угоду студийным боссам.

Отметим, что после выпуска «Снайдерката» Warner заявила, что больше не будет сотрудничать с Заком Снайдером.