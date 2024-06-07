sonyazhytkova .7 июня, 2024 8

На Телевізійному фестивалі в Лос-Анджелесі шоуранер популярного телепроєкту, Джефф Істін, підтвердив, що робота над оновленою версією кримінальної драми наразі активно триває, при цьому він особисто пише сценарій.

Джефф Істін вразив публіку, з'явившись не один, а у компанії зірок серіалу - Метта Бомера, Тіма ДеКеєма та Тіффані Тіссенякі, які за очікуваннями, повернуться до проєкту. Вражений сценарієм, Бомер не стримав емоцій та оголосив про своє захоплення, а ДеКеєм додав, що нова версія не лише задовольнить вже відомих фанатів, але й буде спокушати нових глядачів завдяки цікавій історії і близькій до реалізму сюжетній лінії.

У ребуті також планується вшанувати пам'ять померлого Віллі Гарсона, який грав роль Моззі в оригінальній серії. Актор помер у 2021 році.

Хоча поки не відомо, де саме з'явиться нова версія, вже давно йшли чутки про те, що Hulu може стати її домівкою. Така ідея з'явилася через те, що серіал належить Disney, а 20th Television є сестринською компанією. Початково "White Collar" вироблялася для USA Network у період з 2009 по 2014 рік студією Fox TV, а потім ця студія була включена до Fox21, а згодом перетворилася на 20th TV, де зараз активно працюють над сценарієм ребуту.

Джерело: Deadline