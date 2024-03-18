sonyazhytkova .18 марта, 2024 1

Закінчення серіалу - привід для багатьох шанувальників спін-оффу "Теорії великого вибуху" пригадати емоційні моменти, але для творчої групи не було кращого моменту для завершення проєкту.

Серіал "Юний Шелдон" розповідає про ранні роки життя ексцентричного вченого Шелдона Купера перед тим, як він закохав у себе глядачів у "Теорії великого вибуху". Проте, у процесі створення приквела виявилося, що деякі історії вже були відомі або частково розкриті, що спростило рішення про завершення серіалу після сьомого сезону для виконавчого продюсера Стіва Голланда. Він розповів TribLive.com:

"Існують певні аспекти життя Шелдона, які вже відомі нам, коли йому ще тільки 14 років, що є відображенням поточного сезону. Ми розпочали розмову про майбутнє шоу і його можливий напрямок. Наприклад, ми знаємо, що він вирушив до Калтеку у віці 14 років. Здавалося, що час завершити серіал і зробити це рішуче, коли він ще зберігає свою популярність".

Чак Лорр, творець серіалу, поділяє ту ж саму позицію стосовно закінчення приквелу. Незважаючи на те, що він вже працює над наступним спін-оффом, що буде зосереджуватися на персонажах Джорджі та Менді, для нього настав час завершити історію "Юного Шелдона". Він сказав:

"Це рівень самовпевненості, який, на мою думку, заважає робити свою роботу належним чином. Ви робите те у що вірите. Ви робите те, що вважаєте адекватним для персонажів та стосунків, для тона шоу. Ви робите речі, які доторкаються до вашого сердця, і потім ви сподіваєтесь, що хтось погодиться з вами".

Джерело: Мovieweb