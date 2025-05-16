sonyazhytkova .16 мая, 2025 17

Disney+ випустив вибуховий трейлер серіалу "Залізне серце" — історії геніальної юної винахідниці, яка кидає виклик самому спадку Залізної людини. У головній ролі — Домінік Торн, а за продюсування відповідає Раян Куглер ("Чорна Пантера").

У центрі сюжету — Рірі Вільямс (Домінік Торн), надзвичайно розумна та рішуча студентка MIT, яка власноруч створює броню нового покоління — гідну наступницю костюма Тоні Старка. Глядачі вже знайомі з нею за фільмом "Чорна Пантера: Ваканда назавжди", а тепер Рірі повертається до рідного Чикаго, де опиняється втягнутою в небезпечну гру з харизматичним і загадковим злочинцем на ім’я Паркер Роббінс, також відомий як Худ (його грає Ентоні Рамос).

Режисерське крісло поділили Сем Бейлі та Анджела Барнс. У касті також Лірік Росс, Олден Еренрайк, Ріган Алія, Менні Монтана, Меттью Елам та Анджі Вайт.

"Залізне серце" — це не просто чергова супергеройська історія. Це виклик: дівчина з простого району, без мільярдів на рахунках, але з мозком, гострішим за нанотехнології Старка, бере на себе місію змінити світ.

Стань свідком, як Рірі Вільямс кує свою долю у вогні битв — між жорстокою реальністю вулиць Чикаго та блиском високотехнологічної броні. Залізне серце б’ється з новою силою — і цей вибух почують усі вороги Marvel. Прем’єра "Залізного серця" вже 24 червня 2025 року на Disney+.

Джерело: Deadline