sonyazhytkova .22 апреля, 2025 11

Біографічна драма "Залізний кіготь", що торік вразила глядачів трагічною історією династії рестлерів Фон Еріхів, знову опинилася в центрі уваги — але цього разу не через оплески критиків. Донька одного з героїв стрічки публічно виступила проти її зображення свого батька.

У новому епізоді документального шоу Hollywood Demons на каналі Investigation Discovery, який вийде в ефір у понеділок о 21:00, рестлерка Лейсі фон Еріх — донька легендарного Керрі фон Еріха — назвала фільм "неточним" і "болісним". За її словами, образ її батька, втілений Джеремі Алленом Вайтом, не відповідає реальності.

"Мене і мою сестру взагалі не згадали у фільмі. Мого тата показали без дітей, без дружини — а це була суттєва частина його життя. Те, як його зобразили, було настільки хибним, що це розривало серце", — сказала Лейсі у попередньому ролику до випуску.

Попри те, що стрічка згадує мотоциклетну аварію Керрі, внаслідок якої йому ампутували стопу, залежність від знеболювальних та самогубство в 1993 році, його дружина Кетрін Мюррей та доньки Холлі й Лейсі у фільмі не фігурують.

Кевін фон Еріх, єдиний живий із братів та герой Зака Ефрона у стрічці, теж поділився думкою: "Керрі у фільмі не був родинною людиною, хоча в реальному житті все було навпаки". Хоча, за словами Лейсі, родину взагалі не залучили до створення фільму — про його розробку вони дізналися з соцмереж — Кевін все ж підтримав режисера Шона Деркіна і дав стрічці свою згоду.

Нагадаємо, "Залізний кіготь" — це драматична історія злету та падіння родини фон Еріхів, яка залишила глибокий слід у світі професійного рестлінгу. У центрі сюжету — так зване "прокляття фон Еріхів", яке ніби переслідувало братів один за одним, залишивши в живих лише Кевіна.

Та, здається, найболючішою сторінкою цієї драми стали не сцени на рингу, а ті, які залишились за кадром. І хоча кіно має силу зворушити, справжній біль, як виявилось, живе у голосах тих, кого фільм вирішив не почути.

Джерело: Deadline