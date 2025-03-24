sonyazhytkova .24 марта, 2025 9

Ще до того, як актор увійшов в історію Marvel як геніальний мільярдер Тоні Старк, студія вже розглядала його на роль одного з найнебезпечніших антагоністів — Віктора фон Дума.

Коли Роберт Дауні-молодший з’явився на сцені San Diego Comic-Con у 2023 році в костюмі Доктора Дума, це стало справжньою сенсацією. Адже для мільйонів глядачів він залишався символом порятунку Marvel-Всесвіту, а тепер — його новою загрозою. Але ідея залучити Дауні на цю роль виникла ще до його культового перевтілення в Залізну людину.

Режисер Джон Фавро згадав у розмові з Кевіном Файгі, що студія розглядала Дауні-молодшого на роль Віктора фон Дума ще під час роботи над "Фантастичною четвіркою" 2005 року. Однак тоді ця роль дісталася Джуліану Макмехону, а Дауні пішов іншим шляхом — і в 2008 році назавжди змінив супергеройський кінематограф своїм образом Тоні Старка.

Проте Файгі не відмовився від ідеї зробити Дауні головним лиходієм Marvel. За словами Джо Руссо, саме голова студії став рушієм цього несподіваного камбеку.

Коли Дауні погодився, він одразу спробував залучити режисерів "Месників: Завершення" до роботи над "Месниками: Таємні війни" та "Месниками: Судний день". Однак Руссо спершу відмовилися — їм бракувало переконливої історії.

Але рішення таки знайшлося.

"Одного дня Стів Макфілі, наш головний співавтор, сказав: 'У мене є ідея'. І ми зрозуміли — ось вона, ця історія!", — зізнався Джо Руссо.

Що це за концепція? Поки що тримають у секреті. Єдине, що натякнув режисер: "Кращі лиходії — це ті, хто вважає себе героями власної історії".

А якщо врахувати, що цю історію розповідатиме Роберт Дауні-молодший — нам варто готуватися до чогось справді епічного.

Джерело: Deadline