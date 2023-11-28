sonyazhytkova .28 ноября, 2023 6

Вже з лютого наступного року в кінематографічному світі розпочнеться епопея зйомок довгоочікуваного продовження культового мокьюментарного фільму "This Is Spinal Tap".

Режисер Роб Райнер підтвердив інформацію, щодо сиквелу легендарної стрічки "This Is Spinal Tap" , та порадував фанатів поверненням оригінального акторського складу.

"Ми знімаємо продовження. Ми почнемо зйомки в кінці лютого, і всі повертаються", - розкрив Райнер під час останнього випуску подкасту "RHLSTP With Richard Herring", також підтверджуючи участь Крістофера Геста, Майкла МакКіна та Гаррі Шира.

У 2024 році виповнюється 40 років з моменту виходу "This Is Spinal Tap", який вже завоював статус справжньої класики рок-н-рольної мокьюментарної кіноіндустрії. У своєму режисерському дебюті Роб Райнер відкриває перед глядачем атмосферу та труднощі металевого гурту, який прагне повернутися на вершину хіт-парадів. Картина розкриває їхню подорож, розповідаючи заплутану історію зі взлетами та падіннями, золотими альбомами, змінами імені та невдалими концертами. Він відкриває куліси зіркового життя і пропонує неповторні жарти та діалоги, які перейшли в загальнокультурний контекст.

Через стільки років "This Is Spinal Tap 2" повинен підняти ставки і відкрити новий рівень енергії. Райнер обіцяє, що у продовженні з'являться камео від найбільших імен музичної індустрії, таких як Пол Маккартні, Елтон Джон, Ґарт Брукс та "кілька інших сюрпризів".

Джерело: Мovieweb