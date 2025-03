sonyazhytkova .10 марта, 2025 12

HBO випустив трейлер другого сезону "The Last of Us", і він відкриває нам не лише емоційні потрясіння, а й напружені моменти виживання серед заражених.

У другому сезоні "Останніх з нас" на екрани повертаються Педро Паскаль та Белла Рамзі, а до них приєднуються Кейтлін Девер, Ізабела Мерсед і Джеффрі Райт. Нові серії заглиблюються у складні стосунки Джоела та Еллі, які після пережитих випробувань стикаються з наслідками затаєної правди. Таємниця, що так довго залишалася нерозкритою, може назавжди змінити їхній зв’язок.

Проте внутрішні конфлікти – не єдина загроза. Світ за межами їхнього маленького притулку стає ще більш небезпечним: мутанти та вороже налаштовані вижилі роблять боротьбу за життя ще жорстокішою.

Другий сезон обіцяє свіжий погляд на знайому історію, уникаючи прямого копіювання гри. Ба більше, це лише частина великого задуму — HBO планує розширювати цей світ і надалі. Скільки сезонів отримає серіал, поки що невідомо, але продовження точно не забариться.

Прем’єра нових епізодів відбудеться 13 квітня. Готуйтеся до ще більш напруженої та непередбачуваної подорожі.

Джерело: Gamesradar