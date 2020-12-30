Анастасия Лях .30 декабря, 2020 11

Этого следовало ожидать. После того, как фильм «Заражение», спрогнозировавший мировую пандемию смертоносного вируса, стал самым просматриваемым в Сети во время коронавирусного карантина, Стивен Содерберг решил снять продолжение, сообщает IndieWire.

По словам режиссера, который уже работает над сценарием в соавторстве со Скоттом Бернсом, это будет не буквальный сиквел, но «парный» фильм, созданный в том же духе, но в ином контексте.

Напомним, «Заражение» вышло в 2011 году. Оно рассказывало о смертельном вирусе, который распространяется через фомиты, о попытках медиков, ученых и правительственных организаций остановить эпидемию, о хаосе и беспорядках и наконец об изобретении спасительной вакцины. В картине снялись Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн, Брайан Крэнстон и другие.