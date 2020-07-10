Анастасия Лях .10 июля, 2020 11

Стало известно, что картина Стивена Содерберга «Заражение» оказалась наиболее популярной среди интернет-пиратов со времени начала пандемии коронавируса.

Напомним, «Заражение» вышло на экраны в 2011 году. Фильм рассказывает, как по всей планете распространяется смертоносный вирус. И хотя сюжет вымышленный, неудивительно, что в условиях нынешней планетарной эпидемии публика восприняла его за прорицание и взялась массово пересматривать.