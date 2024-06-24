sonyazhytkova .24 июня, 2024 6

Новий трейлер наступної серії нового сезону від HBO вражає глядачів епічними зображеннями драконячих яєць та напруженої боротьби за владу.

В Вестеросі зав'язується війна інтриг і бажання, що може вийти за межі політичних ігор та перерости у відкриту боротьбу за перевагу на Залізному Троні. Рейніра Таргарієн, вважаючи себе законною спадкоємицею, зіштовхується з Ейгоном II Таргарієном, який має власні амбіції і вважає себе правомірним правителем. Ці дві владні особистості стикаються одна з одним і кожен прагне підтвердити своє право на трон та здобути абсолютну владу.

Очікуваний третій епізод "Дому Дракона" вийде на екрани вже наступного понеділка, 1 липня 2024 року, і фанати не витримують, щоб дізнатися, як розвиватимуться інтриги та конфлікти серед культових персонажів цього захоплюючого серіалу.

"Дім дракона" розкриває дивовижну історію роду Таргарієнів, відому як "Танок драконів", за основою роману Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров". Цей приквел до "Гри престолів" вразив шанувальників фентезі своєю заглибленістю у світ інтриг і війн, несучи нові події та викликаючи захоплення з кожною наступною серією.

Джерело: Kinoclub