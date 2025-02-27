sonyazhytkova .27 февраля, 2025 2

Фільм "Полювання на Ґолума" (The Hunt for Gollum), який стане наступним розширенням кіновсесвіту "Володаря перснів", змушує фанатів запастися терпінням. Спіноф, що знаходиться в розробці під керівництвом Енді Серкіса, отримав значну затримку у графіку виходу.

Спочатку "Полювання на Ґолума" планували випустити в грудні 2026 року, однак тепер реліз відкладено ще на рік. Енді Серкіс, який не лише очолює проєкт як режисер, а й знову втілить культового персонажа, пояснив, що стрічка перебуває на ранньому етапі розробки. Сценарій ще тільки пишуть, підготовчі роботи триватимуть кілька місяців, а зйомки стартують не раніше наступного року.

Фільм має стати важливою частиною всесвіту "Володаря перснів", адже розповість історію, що розгортається перед подіями "Братства Персня". Хто і навіщо переслідує Ґолума – поки що загадка, як і можливість повернення знайомих персонажів.

Очевидно одне: чекати доведеться довше, ніж здавалося. Але якщо ця затримка означає масштабний і якісний проєкт, то, можливо, воно того варте.

Джерело: Мovieweb