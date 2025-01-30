sonyazhytkova .30 января, 2025 6

Після виходу третьої частини у вересні, автор і режисер серії "Жахаючий" поділився обкладинкою нового сценарію на платформі X і подякував фанатам за привітання з Днем народження.

"Дякую за всі побажання! Я вирішив зробити вам подарунок у відповідь! Сценарій до 'Жахаючий 4' в процесі, і він обіцяє стати епічним, напруженим, моторошним, емоційним і абсолютно задовільним завершенням цієї історії. P.S. Нарешті розкрию походження Арта", – написав він у пості.

У 2023 році Демієн Леоне поділився, що вже давно мав на увазі "задовільне завершення" для свого персонажа, і воно стало чітким після написання другої частини "Жахаючий". Хоча режисер не виключає можливість продовження історії, відкритість до надприродного в цій франшизі дає багато можливостей для розвитку, він завжди має під рукою завершення, яке вважає найкращим для свого творіння.

Персонаж Арта дебютував ще в короткометражці "9-е коло" 2008 року та з’явився в антології "Вечір усіх святих" 2013 року, перш ніж стати головною фігурою в трилогії "Жахаючий", яка розпочалася у 2016 році. Тепер, після кількох успішних частин, історія клоуна Арта знайде своє логічне завершення у четвертій частині, яка вийде у 2024 році. Останній фільм франшизи, що був представлений в жовтні у Франції, продовжує дивувати своїми результатами, заробивши майже 90 мільйонів доларів.

Джерело: Deadline