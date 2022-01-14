Анастасия Лях .14 января, 2022 0

Как сообщает Deadline, на днях завершились пересъемки фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», которые продлились шесть недель.

Ранее создатели проекта прокомментировали, что необходимость вернуться на съемочную площадку вовсе не связана с переписыванием сценария и изменениями в сюжете, но продиктована недоступностью одного из актеров, который лишь сейчас сумел попасть на нужную локацию.

Также напомним, что первый анонсирующий ролик сиквела появился как сцена после титров фильма « Человек-паук : Нет пути домой». Из него стало известно, что Доктор Стрэндж будет пытаться вернуть мультивселенной порядок, что был нарушен из-за просьбы Питера Паркера, и попросит помощи Алой ведьмы. Также герою придется столкнуться с темной версией себя самого.

В режиссерском кресле находится Сэм Рэйми. Релиз запланирован на 6 мая 2022.