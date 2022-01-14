Как сообщает Deadline, на днях завершились пересъемки фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», которые продлились шесть недель.
Ранее создатели проекта прокомментировали, что необходимость вернуться на съемочную площадку вовсе не связана с переписыванием сценария и изменениями в сюжете, но продиктована недоступностью одного из актеров, который лишь сейчас сумел попасть на нужную локацию.
Также напомним, что первый анонсирующий ролик сиквела появился как сцена после титров фильма «
В режиссерском кресле находится Сэм Рэйми. Релиз запланирован на 6 мая 2022.