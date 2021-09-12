Таня Гончаренко .12 сентября, 2021 5

Несмотря на множество проблем с которыми пришлось столкнуться во время производства седьмой части легендарного шпионского боевика "Миссия невыполнима", съемки все-таки завершились. Об этом, сообщил режиссер ленты Кристофер МакКуорри в Instagram.

МакКуорри опубликовал фото с исполнителем главной роли Томом Крузом и поблагодарил всю команду:

"Все, что вам нужно, - это хорошие люди. За наш неукротимый, неудержимый, неумолимый актерский состав и команда: Даже при самых благоприятных обстоятельствах это должно было быть почти невозможно. Даже увидев конечный результат, мы не можем поверить в то, чего вы достигли. Слова никогда не смогут адекватно выразить нашу благодарность и восхищение - не только вам, но и вашим близким. Вы лучшие в мире" - подписал снимок режиссер.

Напомним, что во время съемок команде пришлось столкнуться с рядом трудностей. Производство множество раз останавливали из-за пандемии. Также Paramount судились со страховой компанией, которая нарушила условия контракта. И в дополнение, дату премьеры переносили уже несколько раз. На данный момент, релиз запланирован на конец сентрября следующего года.