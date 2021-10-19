Анастасия Лях .19 октября, 2021 3

Об этом в Инстаграме сообщил режиссер проекта Энди Мускетти. Также на конвенте DC FanDome был презентован первый тизер.

Напомним, сольник о Флэше/ Барри Аллене является спин-оффом «Лиги справедливости». К роли Флэша возвращается Эзра Миллер. По сюжету его герой, обладающий суперспособностью сверхскоростного передвижения, пытается вернуться в прошлое и предотвратить смерть матери. Игра с пространством и временем приводит Барри Аллена в мультивселенную, и в параллельных реальностях он встречает разных Бэтменов в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека.