Таня Гончаренко .15 сентября, 2021 8

Съемки второй части детективного фильма "Достать ножи", в котором роль детектива исполнил Дэниэл Крэйг подошли к концу. Об этом в своем Твиттере рассказал режиссер картины Райан Джонсон.

"Мы только что закончили работу над следующей загадкой Бенуа Блана, а еще я, наконец, посмотрел „Аннетт" и, черт возьми, это потрясающе. Выражаю огромную любовь и благодарность нашей невероятной команде, актерам и Леосу Караксу!", — написал постановщик.

Кроме Крэйга в продолжении сыграют: Дэйв Батиста, Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтрин Хан («ВандаВижен»), Кейт Хадсон , Джессика Хенвик и другие.

Дата выхода продолжения "Достать ножи" запланирована на 2022 год. Как сообщалось ранее, права на показ фильма приобрел Netflix за 450 млн долларов.

Первая часть детективной трилогии вышла в 2019 году. Речь шла об убийстве знаменитого писателя Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия. Расследование происшествия и поимку виновного взял на себя детектив Бенуа Блан, которого иполнил Крейг.