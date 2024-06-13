sonyazhytkova .13 июня, 2024 8

Цього року компанією Skydance та Барбарою Муск'єтті був запущений новий бренд жахів Nocturna, а його дебютна стрічка, в якій ключову роль зіграє зірка "Дедупула" і "Терменатора", вже на старті.

Фільм "Вони вбивають вас", авторами якого є Кирило Соколов і Алекс Літвак, а Соколов також візьме на себе режисерські обов'язки, обіцяє поєднати чорний гумор з інтригуючою сюжетною лінією. Історія розгортається у неординарному хай-райзі Нью-Йорка, де головна героїня, відгукнувшись на оголошення про прийом на роботу, не усвідомлює, що потрапляє у спільноту де таємно зникають люди.

Nocturna, заснована у 2024 році компанією Skydance і Барбарою Муск'єтті, спеціалізується на створенні високоякісних жахів для аудиторії по всьому світу, представляючи їх як у кінотеатрах, так і на стрімінгових платформах. Виробництвом фільму "Вони вбивають вас" керуватимуть Девід Еллісон, Дана Голдберг, Дон Гренджер, Муск'єтті та Ден Каган, а також керівники кіно Nocturna Рассел Екерман і Джон Шенфелдер.

Джерело: Deadline