sonyazhytkova .1 мая, 2025 9

Учителька, яку ніхто не підозрював. Клас, що зник без сліду. Діти, які вийшли в ніч і не повернулись. Warner Bros. представив трейлер одного з найгучніших жанрових прем'єр року — фільм жахів "Зброя" з Джулією Гарнер у головній ролі.

"Зброя" новий горор від New Line та режисера Зака Креггера, автора шокуючого "Варвара" і майбутнього оновлення "Оселі зла".

У центрі сюжету — звичайна середа в провінційному містечку. Усі класи в місцевій школі починають день, як завжди… крім одного. Клас міс Ганді порожній. Жодного учня. Всі діти зникли за одну ніч.

"О другій сімнадцять ночі", — шепоче маленька дівчинка в першому повному трейлері. "Кожна дитина прокинулась, спустилась сходами у темряву… і більше їх ніхто не бачив".

Джулія Гарнер грає загадкову вчительку, яка опиняється під пильною увагою громади після зникнення свого класу. Джош Бролін — батько одного з зниклих, Елден Еренрайк — місцевий поліцейський, а Бенедикт Вонг — шкільний адміністратор. У ролях також Остін Абрамс і Кері Крістофер.

"Зброя" — це не просто черговий фільм жахів. Це історія, яка залишає після себе холодне запитання:

що насправді змусило дітей вийти в темряву?

Прем'єра у кінотеатрах — вже 8 серпня.

Джерело: Deadline