sonyazhytkova .3 марта, 2025 10

Нещодавно випущений трейлер п'ятої частини "Шрека" викликав бурхливу реакцію серед фанатів, що стосувалася нових, майже "штучно інтелектуальних" дизайнів персонажів. І навіть Sonic не зміг залишитися осторонь, підсміюючись над перевтіленням улюбленого огра та його друзів.

Головним моментом обговорень став не тільки кастинг з участю Зендеї, а й зміни у вигляді персонажів. Багато хто зауважив, що в нових дизайнах є щось від штучного інтелекту, що надає образам певної "неприродності".

Це стало справжнім шоком для фанатів класичних образів Шрека та його друзів, однак розголос був настільки гучним, що навіть Sonic не залишився байдужим. У чудовому пості у TikTok, команда фільмів про Соника пожартувала щодо нових облич героїв Шрека, запропонувавши: "Зелені огри, якщо шукаєте поради — записуйте!" і додавши кадри, що демонструють еволюцію дизайну самого Соника. Адже не так давно його вигляд на екрані викликав справжнє обурення серед фанатів, що змусило творців перенести дату прем'єри і переробити героя до ідеального вигляду.

Це одна з тих рідкісних ситуацій у кінематографії, коли критика шанувальників справді допомогла проєкту, зробивши персонажа значно привабливішим і ближчим до оригіналу з ігор. І хто знає, чи не чекає нас подібна історія з Шреком. Можливо, розробники все ж прислухаються до відгуків і повернуть героя до його класичного вигляду.

А поки що залишається лише здогадуватися, чи збережеться у Шрека його звичний образ у п'ятій частині. Оскільки до прем'єри ще понад два роки, є час для змін.

Джерело: Gamesradar