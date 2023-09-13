Таня Гончаренко .13 сентября, 2023 6

Для поціновувачів фільмів жахів, Paramount+ представив офіційний трейлер приквелу до знаменитого фільму «Кладовище домашніх тварин». Який неодмінно змусить понервувати кожного та занурить у загадкову атмосферу містечка Ладлоу.

Картина отримала назву «Кладовище домашніх тварин: Кровні узи», дії якої розгортаються в 1969 році, задовго до оригінального роману Стівена Кінга, в рідному місті головного героя Джада Крендалла. Чоловік всім серцем мріє покинути Ладлоу, однак зробити йому це не вдається, оскільки неочікуванно для себе, він розкриває страшні сімейні таємниці, які назавжди пов’яжуть

його з прокляттям цього моторошного міста.

Для режисерки Линдзі Бир ця стрічка стане дебютом у світі жахливого кіно, а знамениті актори: Пем Ґрієр і Девід Духовни додають загадковості цьому фільму.

Не пропустіть прем’єру вже цієї осені та станьте одними з перших свідків, пекельної боротьби з древнім злом проклятого міста. Стрічка вийде на великі екрани 6 жовтня.

Джерело: Hollywoodreporter