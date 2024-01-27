sonyazhytkova .27 января, 2024 6

Через п'ять невеликих тижнів відновиться захоплююча сага кохання між Чані та Полом Атрейдесом.

Після довгого очікування повернення до візійної екранізації культового твору "Dune" режисера Дені Вільнева, фанати отримають ще більше захоплюючого сюжету у продовженні "Dune: Частина Друга". І Зендая вже підтвердила свою готовність знову втілити образ Чані у фільмі "Dune 3". У відповідь на питання про можливість її повернення у третю частину, вона сказала (за Variety):

"Чи я готова повернутися? Звісно, так. Кожен раз, коли Дені викликає, від мене лунає відповідь - так. Я з нетерпінням чекаю, що відбудеться. Почала знімати 'Messiah' і помітила: 'Вау, я знімаю лише перший фільм. Давайте повернемося до того, з чого все почалося'. Це велике враження, але немає кращих рук, що дбають і закохані у це, ніж у Дені".

Акторка додала:

"Я в неймовірному очікуванні. Очікування просто на межі. Чекаю, коли він буде готовий. Дені - перфекціоніст у багатьох відносинах і не бажає ділитися речами, поки вони абсолютно готові. Так що я поважаю це і терплю, доки він буде готовий".

Джерело: Мovieweb