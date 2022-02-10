Таня Гончаренко .10 февраля, 2022 4

Организация по борьбе со злоупотреблением наркотиками D.A.R.E. обвинила драматический сериал HBO "Эйфория" в прославлении употребления наркотиков и наркоманию среди подростков.

В заявлении D.A.R.E. говорится: "Вместо того, чтобы способствовать желанию каждого родителя уберечь своих детей от потенциально ужасных последствий злоупотребления наркотиками, телевизионная драма HBO "Эйфория" предпочитает ошибочно прославлять и романтизировать употребление психоактивных веществ старшеклассниками, анонимный секс, насилие и другое деструктивное поведение как обычное и широко распространенное в современном мире".

Исполнительница одной из ключевых ролей Зендая, в интервью Entertainment Weekly, высказала своё мнение по этому поводу.

"Наше шоу ни в коей мере не является историей о морали, которая учит людей, как им жить и что им делать. Во всяком случае, снимая "Эйфорию", мы пытались хоть как-то помочь людям почувствовать себя немного менее одинокими в своем опыте и своей боли. И, может быть, ощутить, что они не единственные, кто проходит через то, с чем имеет дело", - высказалась Зендая.



Также, актриса добавила, что к ней обращась много людей разных возрастов из разных слоев общества, которые говорили о том, что нашли параллели с Ру и ее историей. "И Ру много значит для них - я так это понимаю, но, возможно, так до конца и не смогу понять, насколько много, и это все очень важно для всех нас, кто делает это шоу" - добавила актриса.

