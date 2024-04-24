sonyazhytkova .24 апреля, 2024 3

Акторка вражена тим, як багато уваги привертають її поцілунки у фільмах. Вона підкреслила, що ці сцени, здається, особливо цікавлять аудиторію.

"Мені це дуже дивно. Я не розумію, чому саме це отримує таку увагу", - поділилася Зендая під час інтерв'ю на програмі Jake’s Takes. "Не можу точно сказати, чи причина у тому, що хтось намагається зробити це вірусним явищем, чи в чому-небудь іншому. Однак я помітила, що це привертає увагу саме до мене".

Актриса зауважила, що хоча такі питання можуть здаватися незвичайними, поцілунки є лише частиною її професійної діяльності, яка, на жаль, іноді сприймається неадекватно. Зендая також висловила вдячність ведучому за висвітлення цієї теми, вказавши, що сама помітила цей аспект і вважала його дивним.

У фільмі "Challengers" розкривається історія Таши Дункан, колишньої тенісистки, яка тепер працює тренером. Її чоловік, також відомий тенісист, зазнає невдач у своїй кар'єрі, що веде до конфлікту між ним та Ташею, особливо коли її колишній коханий стає її колегою.

Джерело: Deadline