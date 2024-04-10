sonyazhytkova .10 апреля, 2024 1

Продюсерка фільму "Spider-Man" Емі Паскаль визнала, що не знала, хто така Зендая, коли вона прийшла на пробний відбір на роль Мері Джейн.

Акторка отримала свій великий прорив у кіно, коли її взяли на роль поруч з Томом Голландом у фільмі "Spider-Man: Homecoming" 2017 року. Однак Емі Паскаль зізналася, що ані вона, ані президент Marvel Studios Кевін Файгі не знав, хто вона така.

"Вона була без макіяжу і одягнена як звичайна дівчина, і ми були в шоці, 'О, мій Боже, вона неймовірна. Вона повинна бути в цьому фільмі'", - сказала Паскаль Vogue. "А потім ми дізналися, що вона - цілком відома особа, і почувалися дуже безглуздо".

У свіжому інтерв'ю Зендая розкрила враження від своєї кар'єри та розповіла, як вона стала головним джерелом доходу для своєї сім'ї, втрачаючи при цьому багато зі свого дитинства. Вона розпочала свою акторську діяльність у ранньому віці на каналі Disney Channel у серіалі "Shake It Up". Під час інтерв'ю з Vogue акторка поділилася думками про своє минуле, відображаючи його як період зрілого розуміння.

"Я не знаю, наскільки я мала вибір", - сказала вона журналу. "В мене виникли складнощі з розумінням дитячої слави та того, щоб бути в центрі уваги громадськості, особливо в контексті дитячої акторської кар'єри".

Акторка додала: "Ми бачили багато випадків, коли це негативно позначалося. Я вважаю, що лише тепер, як доросла особа, я починаю розуміти, що я завжди діяла лише відповідно до своїх знань і можливостей, що були доступні мені в той час".

Зендая зіграла в різних продукціях Disney Channel протягом свого дитинства, таких як "Good Luck Charlie", "Frenemies", "Zapped" і "K.C. Undercover".

"Я відчувала, що мене поставили в дорослу ситуацію: я стала головним джерелом доходу для своєї сім'ї ще дуже молодою, і було багато випробувань, що дозволили мені стати дорослою насправді", - зазначила вона. Зірка розповіла, що їй довелося відповідати всім цим очікуванням, що створювало значний тиск на неї в такому юному віці.

"Тепер, коли настають такі важливі моменти в моїй кар'єрі, наприклад, коли я вперше очолюю фільм, який дійсно виходить в кінотеатрах, я відчуваю, що стаю занадто напруженою, і не можу насолоджуватися усіма цими подіями, які відбуваються навколо мене", - зізналася зірка "Дюни". "Це напруження, я вважаю, є зі мною з дитинства, і я ніколи справді не мала можливості просто спробувати різні речі без цього великого тиску".

Джерело: Deadline